В России обнаружили 23652 новых случая COVID-19

В стране общее число инфицированных достигло 3355794 человек.

За последние сутки медики зарегистрировали 23652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что наибольшее число зараженных было обнаружено в Москве (5027), Санкт-Петербурге (3017) и Подмосковье (1226). Об этом 8 января заявили в оперштабе России по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, за весь период пандемии в России общее количество инфицированных коронавирусом достигло 3355794 человек, из них 2731129 больных вылечилось, 60911 пациентов умерло от осложнений.

Ранее сообщалось, что российским автомобилистам могут аннулировать диагностические карты.