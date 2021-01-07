Российские врачи выявили 23541 случай заражения COVID-19 за сутки

В России общее количество зараженных коронавирусом достигло 3332142 человека.

В оперативном штабе России по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом заявили, что за минувшие 24 часа российские врачи обнаружили 23541 новый случай инфицирования COVID-19. Добавляется, что больше всего заболевших медики выявили в столице РФ (4871), Санкт-Петербурге (3005) и Московской области (1228).

Таким образом, на 7 января 2021 года в России общее количество зараженных коронавирусом достигло 3332142 человек, из них 2709452 пациента излечилось, 60457 больных умерло от осложнений.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что глава РФ Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым.