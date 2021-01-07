Президент РФ поздравил граждан с Рождеством
Владимир Путин встретил праздник светлого Рождества в церкви Николы-на-Липне, которая находится в Новгородской области.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей страны со светлым Рождеством Христовым. Всем россиянам, которые отмечают данный праздник, президент пожелал благополучия, удачи и исполнения желаний. Он добавил, что Рождество дарит людям надежду, любовь, радость, добро и приумножает их духовные ценности, говорится на портале Кремля.
Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал о критике со стороны Владимира Путина.
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Ему в бункере построили копию церкви Николы-на-Липне, которая находится в Новгородской области? Или отсняли сюжет несколько лет назад? Что-то желание не исполняется, желаю, желаю, а Путин все есть и есть.
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сыр в мышеловке вкуснее в голодное время не потому что он вкуснее в мышеловке а потому что его нигде кроме как в ней нет