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Президент РФ поздравил граждан с Рождеством

07.01.2021 14:19
Комментарии: 3
Президент РФ поздравил граждан с Рождеством

Владимир Путин встретил праздник светлого Рождества в церкви Николы-на-Липне, которая находится в Новгородской области.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей страны со светлым Рождеством Христовым. Всем россиянам, которые отмечают данный праздник, президент пожелал благополучия, удачи и исполнения желаний. Он добавил, что Рождество дарит людям надежду, любовь, радость, добро и приумножает их духовные ценности, говорится на портале Кремля.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал о критике со стороны Владимира Путина.

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16:58 1 0
Алга:

Ему в бункере построили копию церкви Николы-на-Липне, которая находится в Новгородской области? Или отсняли сюжет несколько лет назад? Что-то желание не исполняется, желаю, желаю, а Путин все есть и есть.

15:59 0 0
Bob Knob:

My GPS isn’t working

15:07 0 0
Николай Могилев:

сыр в мышеловке вкуснее в голодное время не потому что он вкуснее в мышеловке а потому что его нигде кроме как в ней нет

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