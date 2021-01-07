Президент РФ поздравил граждан с Рождеством

Владимир Путин встретил праздник светлого Рождества в церкви Николы-на-Липне, которая находится в Новгородской области.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей страны со светлым Рождеством Христовым. Всем россиянам, которые отмечают данный праздник, президент пожелал благополучия, удачи и исполнения желаний. Он добавил, что Рождество дарит людям надежду, любовь, радость, добро и приумножает их духовные ценности, говорится на портале Кремля.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал о критике со стороны Владимира Путина.