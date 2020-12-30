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Тихановская: протесты в Белоруссии не прекратятся

30.12.2020 16:39
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Тихановская: протесты в Белоруссии не прекратятся

Светлана Тихановская рассказала, что протесты в республике меняют форму.

Глава белорусской оппозиции, бывший кандидат на пост лидера Белоруссии Светлана Тихановская 30 декабря в ходе онлайн-конференции для журналистов заявила, что протестные акции в республике не прекратятся, однако они поменяют форму. По ее словам, это естественно, когда подобного рода мероприятия изменяются. Также Тихановская подчеркнула, что белорусская оппозиция сейчас работает над тем, чтобы протесты против действующих властей Белоруссии продолжались, пишет "Московский комсомолец".

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