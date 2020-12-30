Украина будет давить на Россию из-за Крыма

Киевские власти приложат максимум усилий для того, чтобы тема полуострова для Москвы стала "адской".

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "ТСН" заявил, что в следующем году власти Киева будут оказывать давление на Москву из-за Крыма. По его словам, Украина приложит максимум усилий для того, чтобы тема полуострова для Российской Федерации стала "адской".

"Мы уже много для этого сделали", – добавил он.

Также Кулеба счиатет, что обязательно наступит день, когда в Симферополе будет поднят флаг Украины, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие раскритиковали слова главы Украины Владимира Зеленского о войне с Россией.