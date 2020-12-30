Песков рассказал, как Путин относится к ситуации с Навальным

Президента России волнуют задачи, которые стоят перед ним и правительством страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что инцидент с главным российским оппозиционером Алексеем Навальным не вызывает никаких чувств у лидера России Владимира Путина. Он отметил, что президента волнуют задачи, которые стоят перед ним и правительством страны. Также Песков добавил, что Путин испытывает чувство радости, когда удается реализовать вопросы, стоящие на повестке дня, пишет ТАСС.

Напоминаем, что накануне пресс-секретарь Кремля отреагировал на возможное возвращение Навального в Россию.