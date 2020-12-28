В России число зараженных COVID-19 выросло на 27787 человек

На данный момент в нашей стране общее количество заболевших коронавирусом достигло 3078035 человек.

Оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что российские медработники за прошедшие 24 часа обнаружили 27787 новых случаев инфицирования COVID-19. Наибольший прирост зараженных был зафиксирован в Москве (6253), Санкт-Петербурге (3748) и Подмосковье (1606).

Так, на сегодняшний день в России общее количество заболевших коронавирусом достигло 3078035 человек, из них 2471309 пациентов выписалось с выздоровлением, 55265 инфицированных скончалось от осложнений.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Роспотребнадзоре прогнозируют угасание пандемии COVID-19 в 2021 году.