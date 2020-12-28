В Роспотребнадзоре ожидают угасания пандемии COVID-19 в 2021 году

Вадим Покровский прогнозирует, что к концу 2021 года количество инфицированных заметно снизится.

Заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" выразил мнение, что в следующем году, вероятнее всего, пандемия коронавируса нового типа пойдет на спад. Также он считает, что к концу 2021 года количество инфицированных заметно снизится, а экономическая ситуация улучшится. По его словам, все это сделает жизнь людей более радостной и легкой.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимо убедить россиян сделать прививки против коронавируса нового типа.