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Минобрнауки: качество дистанционного образования ниже очного

28.12.2020 11:13
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Минобрнауки: качество дистанционного образования ниже очного

Переход на дистанционный формат обучения является вынужденной мерой.

Российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков признал, что в стране качество удаленного формата обучения хуже, в отличие от очного. Он подчеркнул, что живое общение дает лучший результат, нежели чем дистанционное образование. Также Фальков напомнил, что переход на удаленный формат обучения является вынужденной мерой из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в российских школах появится новая должность.

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