Навальный хочет вернуться в Россию

Алексей Навальный считает, что его якобы пытался отравить президент РФ Владимир Путин.

Главный российский оппозиционный политик Алексей Навальный в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что собирается вернуться на родину в Российскую Федерацию. Он отметил, что ему есть чем заняться в этой стране. Кроме того Навальный добавил, что ему пока неизвестно, когда именно он вернется в Россию: данные сроки зависят от врачей, которые наблюдают за его восстановлением.

Также оппозиционер выразил мнение, что его якобы пытался отравить президент РФ Владимир Путин. По его словам, это было своеобразным посланием для всех людей, которые не согласны с коррупцией и узурпацией власти.

Ранее британская газета Times рассказала, что Навального пытались "отравить" два раза.