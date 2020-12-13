СМИ: Навального пытались "отравить" два раза

Times утверждает, что покушение на жизнь российского оппозиционера могло быть совершено в омской больнице.

Британская газета Times, ссылаясь на источники в западных разведках, сообщила, что главного критика Кремля Алексея Навального пытались "отравить" два раза. По словам собеседников издания, второе покушение якобы произошло, когда российский оппозиционный политик находился в коме в омской больнице. Как пишет Times, в это медучреждение будто бы проникли сотрудники спецслужб России, которые предприняли еще одну попытку отравить Навального, информирует РБК.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США ввели новые штрафные санкции в отношении РФ.