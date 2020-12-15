Путин поздравил Байдена с победой на выборах лидера США

Глава РФ считает, что Москва и Вашингтон несут огромную ответственность перед миром за стабильность и безопасность.Глава РФ считает, что Москва и Вашингтон несут огромную ответственность перед миром за стабильность и безопасность.

Российский лидер Владимир Путин поздравил демократа Джо Байдена с победой на американских президентских выборах, пожелав ему успехов, говорится на портале Кремля.

Также лидер РФ подчеркнул, что Москва и Вашингтон несут огромную ответственность перед миром за стабильность и безопасность. В связи с этим он выразил уверенность, что, несмотря на существующие разногласия, обе страны смогут разрешить большую часть вызовов и проблем, с которыми сталкиваются все страны.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – добавил глава России.

Кроме того Владимир Путин считает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона, основанное на уважении и равноправии, отвечало бы не только мировым интересам, но и потребностям граждан РФ и США.

Ранее сообщалось, что Джо Байден станет новым главой США.