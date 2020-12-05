В России зафиксировано рекордное количество зараженных COVID-19

Общее число инфицированных коронавирусом достигло 2431731 человека.

За минувшие сутки российские медики зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусной инфекцией на территории нашей страны. Так, всего за сутки выявлено 28782 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них в Москве обнаружено 6868 зараженных, в Санкт-Петербурге врачи зафиксировали 3694 случая инфицирования за сутки, а в Подмосковье - 1223.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 2431731 человека, выздоровело 1916396, скончалось 42684.

Ранее власти Москвы оценили эффективность первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".