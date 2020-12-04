Власти Москвы оценили эффективность вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Препарат против коронавируса оказался результативным на 98,5%.

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24" сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" оказалась очень эффективной. По ее словам, пострегистрационные испытания показали, что из 20 тыс. привитых человек заболели COVID-19 только 273 добровольца (1,5% от привитых), причем большая часть людей получила плацебо, пишет RT.

Напоминаем, что 4 декабря в Москве началась электронная запись на иммунизацию портив коронавируса для врачей, учителей и сотрудников соцслужб, а прививочные пункты откроются 5 декабря.