ООН: мир ожидает самый тяжелый кризис в 2021 году

Более 270 млн человек в мире находятся на грани голодной смерти.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли выступил на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19. В своей речи политик заявил, что мир ждет катастрофический год. По его словам в следующем, 2021 году, мировое сообщество столкнется с одним из самых сложных и тяжелых гуманитарных кризисов за 75-летний период. Также Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов и распространения по миру коронавирусной инфекции более 270 млн человек находятся на грани голодной смерти, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономическая активность россиян начала расти.