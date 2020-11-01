Люди в очках в 5 раз реже заражаются коронавирусом

Сергей Нетесов посоветовал людям не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Граждане, которые носят очки, в 5 раз реже заболевают коронавирусом нового типа. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. По его словам, подобная тенденция в основном наблюдалась в Китае, потому что в этой стране непопулярны контактные линзы. Нетесов пояснил, что зачастую человек инфицируется COVID-19 через слизистую глаза или носа. В связи с этим профессор посоветовал людям использовать средства индивидуальной защиты, а также по возможности носить очки, передает "Российская газета".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в центре имени Гамалеи спрогнозировали срок завершения пандемии новой коронавирусной инфекции.