Порядок оформления детских пособий упростили

Нововведение начинает действовать с 1 ноября 2020 года.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении порядка оформления пособий на детей от 3 до 7 лет. Теперь малообеспеченным жителям страны не нужно подавать документы, содержащие информацию об алиментах, поскольку государственные органы будут сами получать такие сведения с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Отмечается, что граждане РФ смогут оформить пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет в МФЦ или через портал госуслуг, говорится на официальном сайте правительства страны.

Специалист по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер назвал самую лучшую валюту для сбережений.