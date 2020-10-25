В центре Гамалеи спрогнозировали срок окончания пандемии COVID-19

Виктор Зуев считает, что уменьшению числа инфицирования коронавируса будут способствовать ужесточения масочного режима и массовая вакцинация россиян.

Вирусолог центра им. Гамалеи Виктор Зуев в интервью "Парламентской газете" рассказал, что в России эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции может нормализоваться к лету 2021 года. Он добавил, что пневмотропные вирусы, в том числе и SARS-CoV-2, плохо выживают в теплое и жаркое время года. Кроме того вирусолог отметил, что в стране постепенно растет количество переболевших COVID-19 граждан, а также возросло число бессимптомных носителей вируса. По словам Зуева, благодаря этому у россиян быстрее сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Он пояснил, что так называемая "тупиковая ситуация" для COVID-19 создастся при достижении 60% иммунной прослойки.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Российской Федерации не осталось ни одного стабильного по коронавирусу региона.