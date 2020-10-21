Выплаты на детей будут производиться без подачи заявлений
Родители могут не подавать заявления на выплаты при рождении или усыновлении детей.
Согласно новому законопроекту, принятому Государственной думой России, родители смогут получать ежемесячные выплаты на детей без подачи заявления в органы соцзащиты и Пенсионный фонд. Назначение выплат будет происходить автоматически до 1 марта 2021 года. Такая мера поможет защитить граждан в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии необходимо защитить занятость, доходы и благополучие граждан.
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