Президент призвал защитить доходы граждан

В период кризиса необходимо обеспечить уверенность россиян в своем будущем.

Во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил о том, что в условиях кризиса необходимо защитить занятость, доходы и благополучие россиян. По словам главы государства граждане страны должны быть уверены в своем будущем. При этом президент отметил, что в России уже выработан механизм поддержки бизнеса и рабочих коллективов, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в третьем квартале текущего года реальные располагаемые доходы населения снова обрушились.