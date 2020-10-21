Для защиты от коронавируса лучше использовать антисептик.

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток является неэффективной мерой защиты от коронавируса. По его словам, в 90% случаев вирус передается воздушно-капельным путем, и только в 10% можно заразиться через контакт с какой-либо поверхностью. Чуланов заявил, что эти 10% настолько малы, что не играют особой роли в распространении коронавируса. Тем более, что многие люди неправильно используют перчатки и более эффективно можно себя защитить с помощью антисептиков, пишет Интерфакс.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали основной фактор, который может ослабить защиту от коронавируса.