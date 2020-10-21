Ношение перчаток является неэффективной мерой
Для защиты от коронавируса лучше использовать антисептик.
Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток является неэффективной мерой защиты от коронавируса. По его словам, в 90% случаев вирус передается воздушно-капельным путем, и только в 10% можно заразиться через контакт с какой-либо поверхностью. Чуланов заявил, что эти 10% настолько малы, что не играют особой роли в распространении коронавируса. Тем более, что многие люди неправильно используют перчатки и более эффективно можно себя защитить с помощью антисептиков, пишет Интерфакс.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали основной фактор, который может ослабить защиту от коронавируса.
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