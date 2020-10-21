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Глава МИД Азербайджана отправился на переговоры в Москву

21.10.2020 12:07
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Глава МИД Азербайджана отправился на переговоры в Москву

Консультации проходят из-за обострения ситуации в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах.

Глава азербайджанского Министерства иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в российскую столицу для проведения консультаций с представителями России в связи с обострением конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на портал внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Ранее издание РИА Новости сообщило, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву с краткосрочным рабочим визитом. Отмечается, что армянский министр иностранных дел намеревается встретиться со своим коллегой из России Сергеем Лавровым.

Напоминаем, что 18 октября текущего года турецкая сторона обвинила РФ, Францию и США в поставках оружия Армении.

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