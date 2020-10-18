Турция обвинила Россию, США и Францию в поставках оружия Армении

Реджеп Тайип Эрдоган не привел никаких доказательств своей позиции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе съезда своей партии в провинции Ширнак заявил, что российская, американская и французская стороны являются основными поставщиками вооружения в Армению. Также глава государства сообщил, что Ереван повторно нарушил режим тишины, который действует с 18 октября. Об этом передает издание РБК со ссылкой на турецкий новостной сайт Haberler.

Напоминаем, что ранее Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима перемирия.