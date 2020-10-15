Кремль прокомментировал введенные ЕС санкции по делу Навального

Введение ограничений является сознательным недружественным шагом европолитиков по отношению к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Европейским союзом ограничений в отношении России по делу российского оппозиционного лидера Алексея Навального. По его словам, это явный недружественный шаг ЕС по отношению к России и такое решение европолитиков окажет негативное влияние на взаимоотношения с ЕС. Также Песков отметил, что Россия адекватно ответит на введенные санкции, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ЕС ввел санкции в отношении России по делу Навального, под которые, в числе прочих, попали заместитель администрации президента Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников.