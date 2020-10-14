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Кириенко и Бортников ответят за отравление Навального. ЕС вводит санкции
14 Октября 2020 518 0 Политика
Евросоюз ввел санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Рестрикции коснутся заместителя администрации Путина Сергея Кириенко и главу ФСБ Александра Бортникова, а также ряд других чиновников. Официально список российских госслужащих из нового санкционного списка объявят в четверг, 15 октября. Однако The New York Times узнал подробности заранее. К сожалению, ЕС не прислушался к самому Навальному и не ввел санкции против российских олигархов.
Удар по ближайшим к Путину чиновникам
- Евросоюз так и не дождался внятных ответов от России по поводу отравления боевым ядом «Новичок» оппозиционера Алексея Навального и вводит персональные санкции против высокопоставленных чиновников. Они утверждены письменной процедурой без голосования и обсуждения и вступят в силу 15 октября.
- Как утверждают источники The New York Times, санкции затронут шесть человек. Это замглавы администрации президента Андрея Ярин, два замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников.
- Всем перечисленным лицам будет запрещен въезд в Евросоюз, а все их активы на территории союза будут заблокированы. Кроме этого, санкции коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. По данным ЕС, он участвует в производстве боевых ядов семейства «Новичок».
- Глава МИД России Сергей Лавров пообещал ответить зеркально на санкции ЕС. Москву не устраивает, что Германия не представляет доказательства ответственности России за отравление Навального. Более того, по мнению Лаврова, ЕС недостаточно уважительно ведет диалог с Москвой. Поэтому Россия может «на время перестать общаться» с Европой, но очень не хочет разрывать экономические связи.
- Оппозиционер Алексей Навальный призывал европейских лидеров ввести санкции против российских олигархов, которые наживаются на существующем режиме и хранят все свои богатства в Европе. Однако ЕС оказался недостаточно смел для этого.
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