Кириенко и Бортников ответят за отравление Навального. ЕС вводит санкции 518 0 Политика

Евросоюз ввел санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Рестрикции коснутся заместителя администрации Путина Сергея Кириенко и главу ФСБ Александра Бортникова, а также ряд других чиновников. Официально список российских госслужащих из нового санкционного списка объявят в четверг, 15 октября. Однако The New York Times узнал подробности заранее. К сожалению, ЕС не прислушался к самому Навальному и не ввел санкции против российских олигархов.