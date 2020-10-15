ЕС ввел антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

Евросоюз заморозил активы российской компании, гражданам РФ запретили въезд на территорию сообщества.

В постановлении Совета Европейского Союза, которое было обнародовано 15 октября в официальном журнале сообщества, сказано, что ЕС ввел в действие решение о наложении ограничительных мер в отношении 6 граждан РФ и одной российской организации в связи с инцидентом с главным критиком Кремля Алексеем Навальным.

Отмечается, что в санкционный список европейского сообщества были внесены директор ФСБ России Александр Бортников, первый заместитель главы Администрации лидера РФ Сергей Кириенко и еще 4 российских высокопоставленных лиц. Также ограничительные меры были введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), пишет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва даст зеркальный ответ на наложение ЕС санкций из-за ситуации с Навальным.