ГД: ультиматум Тихановской является политическим терроризмом

Тихановская потребовала от Лукашенко покинуть пост президента страны пригрозив, что в случае отказа вся Белоруссия выйдет на улицы.

В Госдуме России прокомментировали ультиматум, выдвинутый оппозиционным лидером Белоруссии Светланой Тихановской президенту страны Александру Лукашенко. По словам депутата Думы Алексея Журавлева - это политический терроризм. В своем Facebook политик написал, что своими действиями Тихановская пытается поставить своему противнику "шах и мат", а по сути просто "портит воздух" отметив, что такие заявления нельзя расценивать никак иначе, чем "натуральный политический терроризм", пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее Тихановская выдвинула Лукашенко "народный ультиматум", согласно которому президент Белоруссии должен покинуть свой пост, освободить политических заключенных и прекратить насилие на улицах страны.