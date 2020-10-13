Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум"

На выполнение условий оппозиции властям Белоруссии отведено 13 дней.

На официальном Telegram-канале Тихановской появился "народный ультиматум", который лидер оппозиции Светлана Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Требования заключаются в немедленном уходе Лукашенко с поста президента, прекращении насилия на улицах и освобождении всех политических заключенных. По ее словам, согласно требованию белорусского народа власти должны выполнить условия ультиматума в течение 13 дней, пишет РБК. При этом Тихановская пригрозила, что в случае отказа от выполнения ультиматума "вся страна мирно выйдет на улицы". Всеобщая акция протеста запланирована на 26 октября.

Как ранее сообщал Капитал станы, МВД Белоруссии получило разрешение на применение боевого оружия против протестующих.