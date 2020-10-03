Турецкие военные руководят действиями Азербайджана в Карабахе

Действиями азербайджанской армии руководят порядка 150 турецких военных.

Порядка 150 турецких военнослужащих руководят действиями азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, в военных действиях в регионе участвуют не только турецкие военные, но также сирийские наемники и террористы. Также Пашинян назвал беспрецедентным по масштабу нападение Азербайджана в Карабахе, тем не менее, хотя позиции Армении атакуются большим количеством военной техники и контингента, Азербайджану не удалось решить ни одной стратегической задачи в регионе, пишет РИА Новости.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ответил на совместное заявление Москвы, Вашингтона и Парижа по Нагорному Карабаху заявив, что требование о прекращении огня в регионе является недопустимым.