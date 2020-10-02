Турция ответила на заявление России, США и Франции по Карабаху

Требовать прекращения огня в регионе недопустимо.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ответил на совместное заявление Москвы, Вашингтона и Парижа по Нагорному Карабаху. По мнению главы Турции, недопустимо требовать остановить боевые действия. Эрдоган обратился к главам, подписавшим заявление, с требованием заставить Армению покинуть оккупированные территории и только после этого можно будет говорить о прекращении огня. Также президент Турции пообещал продолжать поддерживать Азербайджан "на основе принципа два государства, одна нация", пишет ТАСС.

Ранее главы России, США и Франции призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.