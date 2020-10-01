Россия, США и Франция согласовали заявление по ситуации в Карабахе

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон согласовали заявление по обострению ситуации в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах, говорится на официальном портале Кремля. Отмечается, что Москва, Вашингтон и Париж решительным образом осуждают усиление военного конфликта и насилие в данном регионе, а также призывают Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия в Карабахе и перейти к мирному урегулированию ситуации без выдвижения каких-либо предварительных условий при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия в Карабахе при условии, что Армения выведет своих военнослужащих из этой территории.