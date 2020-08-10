АОКИ: необходимо отложить госрегистрацию вакцины от COVID-19

Перед началом регистрации препарат должен пройти все необходимые клинические испытания.

Представители Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с требованием приостановить регистрацию новой вакцины от коронавируса, разработанной в России. В своем письме члены АОКИ подчеркивают, что препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, еще не прошел третью фазу клинических испытаний, во время которой собирается информация о безопасности препарата, в том числе и во время его использования при наличии у человека сопутствующих заболеваний. В документе отмечены неоднократные заявления Минздрава о том, что в первую очередь вакцинировать будут пенсионеров, которые имеют хронические заболевания, но при этом нет никаких данных о безопасности вакцины именно для пожилых людей, пишет РБК.

Также представители АОКИ напоминают, что существуют международные стандарты тестирования лекарственных средств, учитывающие и снижающие риски для людей, которых придерживается современная медицина и которые нарушает досрочная регистрация новой вакцины от коронавируса. И проводить тестирование третьей фазы клинических испытаний планируется на россиянах из групп риска, что подвергнет их ненужной опасности.

При этом, как сообщал Капитал страны, основатель Microsoft Билл Гейтс считает разработанный в России препарат небезопасным, а Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что у нее нет официальных данных о российской вакцине.