Попова назвала регионы-лидеры по антителам к COVID-19

По словам Анны Поповой, ведомство продолжает проводить серологические исследования на коронавирусную инфекцию, они проведены уже в 26 регионах страны.

10 августа руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса нового типа рассказала, что 4 (из 26) региона страны вышли в лидеры по количеству людей с антителами к COVID-19. Она добавила, что по результатам серологических исследований на вирус, самый высокий процент граждан, у которых сформировался иммунитет к заболеванию, зафиксирован в Республике Татарстан (31,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Тюменской области (24,5%), пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что медицинские работники, которые помогают больным COVID-19, смогут отправиться на пенсию раньше положенного срока.