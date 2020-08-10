Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 АВГ, 14:37 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

11 АВГ, 14:37 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Попова назвала регионы-лидеры по антителам к COVID-19

10.08.2020 17:33
Комментарии
Попова назвала регионы-лидеры по антителам к COVID-19

По словам Анны Поповой, ведомство продолжает проводить серологические исследования на коронавирусную инфекцию, они проведены уже в 26 регионах страны.

10 августа руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса нового типа рассказала, что 4 (из 26) региона страны вышли в лидеры по количеству людей с антителами к COVID-19. Она добавила, что по результатам серологических исследований на вирус, самый высокий процент граждан, у которых сформировался иммунитет к заболеванию, зафиксирован в Республике Татарстан (31,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Тюменской области (24,5%), пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что медицинские работники, которые помогают больным COVID-19, смогут отправиться на пенсию раньше положенного срока.

Комментировать (без регистрации)
Банки РФ хотят автоматически списывать платежи по кредитам и ЖКХ
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II
Политика

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину
Политика

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему
Экономика

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток
Экономика

Новости бизнеса

В России сократилось количество малых и средних предприятий

В России сократилось количество малых и средних предприятий

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Узнай, страна!

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

Новости дня

12:17 В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:56 Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
11:36 ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды
11:13 В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки
10:57 В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку
10:31 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:54 МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе

Узнай, страна!

14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
10:57 Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
10 АВГ, 12:33 Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо
10 АВГ, 12:17 В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter