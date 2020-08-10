Гейтс назвал небезопасной вакцину России от коронавируса 726 0 Политика

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о возможном появлении вакцины от коронавирусной инфекции, которая не пройдет проверку и будет представлять опасность. По его мнению, это произойдет из-за «гонки за вакциной» в России или Китае. До этого Всемирная организация здравоохранения заявила, что у нее нет официальных данных о российской вакцине, а Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала отложить регистрацию вакцины до завершения третьей фазы ее клинических испытаний.