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Гейтс назвал небезопасной вакцину России от коронавируса

10 Августа 2020 726 0 Политика
Гейтс назвал небезопасной вакцину России от коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о возможном появлении вакцины от коронавирусной инфекции, которая не пройдет проверку и будет представлять опасность. По его мнению, это произойдет из-за «гонки за вакциной» в России или Китае. До этого Всемирная организация здравоохранения заявила, что у нее нет официальных данных о российской вакцине, а Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала отложить регистрацию вакцины до завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

По поводу вакцины появились сомнения

  • По мнению миллиардера Билла Гейтса, такие страны, как Россия или Китай могут одобрить и начать производство небезопасного и неэффективного препарата против коронавируса. «Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов», – сказал бизнесмен в интервью The Wired.
  • В начале августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выразил надежду, что регистрация препарата пройдет за 10 дней. Тогда Россия опередит США и все остальные страны. Глава Фонда Кирилл Дмитриев признавался, что президент Путин поставил задачу быть первыми в изобретении вакцины.
  • В ВОЗ тем временем не обладали сведениями о российской вакцине. В Организации подчеркнули, что исходят из того, что любая вакцина перед получением лицензии должна проходить тестирование в соответствии с правилами. Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер отметил, что слышал о нескольких разработках вакцины в России, но в ВОЗ «не видели официальных данных на тот счет».
  • Наконец, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала отложить государственную регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний. Участие в испытаниях препарата приняли менее ста человек, тогда как на третьем этапе вакцины испытывают на нескольких тысячах. Именно на третьем этапе определяется как эффективность препарата, так и его безопасность. Представители ассоциации сомневаются, что препарат будет безопасен для людей с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями. При этом прививать планируется в первую очередь пенсионеров.
  • Несмотря на замечания профессионального сообщества, президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от коронавируса после ее регистрации. Она должна охватить 75% лиц из групп риска.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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