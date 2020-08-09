В России за сутки коронавирусом заболели 5189 человек

На сегодняшний день в РФ общее число инфицированных достигло 887536 человек.

По информации оперштаба по борьбе с заболеванием COVID-19, за минувшие сутки на территории России количество случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 5189. Уточняется, что наибольшее число заразившихся обнаружено в столице (689), Свердловской области (184), Санкт-Петербурге (160), Ханты-Мансийском автономном округе (150), Московской области (149), Красноярском крае (129), а также в Ставропольском крае (127) и Ростовской области (127).

Таким образом, по последним данным штаба, в России зарегистрировано 887536 случаев заболевания инфекции COVID-19, из них 693422 человека выздоровело, 14931 пациент умер.

Ранее главный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что врачи не смогут полностью остановить распространение вируса, поэтому людям придется жить вместе с ним.