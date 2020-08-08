В Китае зафиксировали вспышку нового смертельного вируса

Речь идет о вирусе, передающимся клещами.

Более 60 человек в Китае заразились новым смертельным вирусом SFTS, который передается как через клещей, так и от человека к человеку. 7 человек скончались от инфекции. Обнаружили новый вирус в китайской провинции Цзянсу, затем заразились жители провинции Аньхой. Среди симптомов заболевания у инфицированных наблюдается кашель, высокая температура и снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови. От человека к человеку вирус передается через слюну и кровь, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что по данным Университета Джона Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом в Китае достигло 87780 человек, выздоровело 80894, скончалось 4665 пациентов.