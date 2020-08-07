Названы два сценария развития пандемии COVID-19

Мясников считает, что остановить распространение коронавируса невозможно.

Главный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал, что пандемия COVID-19 может развиваться по двум сценариям. По его мнению, первый вариант предполагает, что распространение вируса будет приостановлено. Он пояснил, что если ученым удастся создать эффективную и безопасную вакцину от коронавируса нового типа и ей воспользуется 70% населения, тогда человечество сможет одержать победу над инфекцией.

Тем не менее Мясников полагает, что ситуация с COVID-19 будет развиваться по второму сценарию, то есть вирус никуда не уйдет. В этом случае данное заболевание будет распространяться несинхронными и медленными волнами, постепенно теряя свою силу.

Также врач призвал граждан быть готовыми к тому, что медики не смогут полностью остановить распространение коронавируса. Он пояснил, что зачастую эксперты под словом "остановить" подразумевают термин "приостановить", потому что людям, скорее всего, придется жить вместе с вирусом, пишет "Московский комсомолец".

Ранее мэр столицы России Сергей Собянин оценил вероятность прихода второй волны COVID-19 в Москву.