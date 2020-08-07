Эксперт назвал лучшие способы снизить стоимость счетов для бизнеса

Для успеха любого бизнеса жизненно важно эффективно управлять расходами. Сокращение ежемесячных расходов может оказать серьезное влияние на формирование положительного или отрицательного денежного потока в бизнесе.

Большинство предприятий уже находятся в невыгодном положении. Исследования Bionic показывают, что наибольшие траты предприятия осуществляют на услуги в области энергетики, страхования и телекоммуникаций, что оказывает серьезное давление на прибыль, особенно это касается владельцев малого и среднего бизнеса.

Джо Галлард, генеральный директор Reducer, рассказал, что основные бизнес-услуги не обязательно должны быть дорогими, и есть простые и действенные способы существенно снизить стоимость счетов. Чтобы упростить процесс сокращения расходов, он выбрал три основных способа, которыми могут воспользоваться практически все владельцы бизнеса.

1. Уменьшите использование служебных программ.

Поощрение более эффективных привычек среди ваших сотрудников может существенно повлиять на сокращение счетов за электричество, газ и воду.

Снизить потребление электроэнергии можно так же просто, как отключить электроприборы и выключить свет, когда они не используются. Помимо использования естественного освещения, небольшие вложения в светодиодные лампы и датчики движения могут помочь минимизировать потребление электроэнергии и, в свою очередь, снизить счета.

Точно так же отключение кранов, когда они не используются, или установка водосберегающих цистерн в туалетах могут снизить расход воды.

Чтобы сократить потребление газа, в зимние месяцы можно снизить температуру на термостате всего на один градус. А в долгосрочной перспективе защита от сквозняков и изоляция офиса помогут вам быть более энергоэффективными.

2. Платите только за то, что используете

Кажется очевидным платить только за то, что вы используете, но легко попасть в ловушку перерасхода, даже не осознавая этого.

Что касается подачи газа и электричества, убедитесь, что с вас взимается плата на основе показаний счетчика, чтобы избежать чрезмерной оплаты. Если ваш поставщик не получает регулярные показания счетчиков, с вас будет взиматься плата на основе оценки вашего имущества. Таким образом, любые усилия по повышению энергоэффективности будут бессмысленными с точки зрения экономии денег.

Отправка показаний счетчика вручную или, что еще лучше, умный счетчик, отправляющий автоматические показания за вас, гарантирует, что ваш бизнес платит только за ту энергию, которую фактически потребляет.

Что касается некоторых других услуг, вы можете подписаться на контракты с минимальным порогом. Например, у вас может быть безлимитный тарифный план для широкополосного доступа. Если вы не достигли этого порога и вместо этого используете четверть своего пособия, спланируйте переход на более дешевый тариф, чтобы не тратить деньги впустую.

3. Переключитесь на более дешевую поставку

Смена поставщиков - лучший способ снизить стоимость ваших счетов, не влияя на уровень обслуживания, который вы можете получать. Как правило, дорогие счета можно отследить по расценкам рынка, сравнив их с автоматически продлеваемыми контрактами. Зачастую, поставщики предлагают завышенную цену, когда они автоматически продлевают вашу текущую сделку. Отсутствие внимания к вашим счетам может означать, что это останется незамеченным, в результате чего предприятия будут переплачивать среднюю рыночную цену за свою энергию.

В этих случаях лояльность не окупается, и смена поставщиков - лучший способ конкретно сократить расходы на ваши счета, пишет BusinessMatters.