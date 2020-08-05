Эксперты дали советы для развития бизнеса

Опрошенные BusinessMatters эксперты дали несколько советов, которые помогут добиться успеха в развитии бизнеса. Если вам не хватает бизнес-стратегии в той или иной области, попробуйте воспользоваться подсказками специалистов.

Будь дотошным и практичным

При развитии бизнеса владелец должен быть погружен в его деятельность большую часть времени. Как владелец малого бизнеса, не бойтесь брать на себя небольшие задачи. Вы должны быть вовлечены в повседневную деятельность вашего бизнеса. Внимание к деталям необходимо, потому что мелочи действительно замечают.

Проявляй страсть

Энтузиазм - важная составляющая бизнеса. Вы должны показать это при продаже продукта или услуги, потому что это поможет вам. Ключевым моментом является энтузиазм по поводу вашего продукта и услуги, потому что клиенты предпочтут кого-то более увлеченного.

Вы также должны быть оптимистичными. Есть много проблем, с которыми вам придется столкнуться в процессе развития вашего бизнеса. Поиск хорошего в каждом вызове или проблеме, с которой вы сталкиваетесь, поможет вам добиться успеха и найти урок во всем, особенно когда что-то идет не так.

Ориентируйся на клиента

Цель бизнеса не должна быть в получении прибыли. Это создание клиентской базы и удержание клиентов. Вы должны добиться, чтобы они пришли к вам в первый раз, а затем снова вернулись со своими друзьями. Ваш бизнес станет отражением того, как вы относитесь к своим клиентам. Вы должны повысить удовлетворенность клиентов, слушая их и инвестируя в их опыт покупки.

Стань более конкурентоспособным

Конкуренция является неотъемлемой частью любого бизнеса, и поэтому вам нужно дифференцироваться при продаже своим клиентам. Пока у вас нет исключительной монополии, сосредоточьтесь на дифференциации. Последнее, чем вы хотите быть, это, так называемая, компания "я тоже". Обязательно создайте конкурентное преимущество, если у вас его пока нет.

Это сводится к вашему уникальному торговому предложению. Почему клиент должен выбирать вас по сравнению с конкурентами? Это может быть ваш продукт, местоположение, но чаще всего это вы. Когда люди думают о конкретном бизнесе, они думают о людях, составляющих бизнес, а владелец находится на вершине списка.

Занимайся деньгами

Согласно Lending Bee, лицензированному ростовщику в Сингапуре, при запуске и развитии бизнеса важно иметь бизнес-стратегию. Именно здесь владельцы могут сосредоточиться на продажах, доходах и денежных потоках. Также необходимо знать финансовое положение бизнеса. Посмотрите на чистую прибыль вместо валовой прибыли. У вас будет лучшая картина вашего бизнеса.

Будь лучшим

Владельцы бизнеса хотят быть лучшими в том, что они делают. Быть лучшим значит быть в постоянном движении и прикладывать все больше и больше усилий. Стремление хотеть большего также является частью того, чтобы быть лучшим.

Измеряй свой успех

Определение успеха варьируется от одного человека к другому. Лучшая мера - нравится ли вам то, что вы делаете. Следующей мерой успеха является сравнение с конкурентами, так как определение "вашего места" является признаком того, что вы знаете, что делаете. Последнее - это любовь к вашему товару или услуге, а также любовь к вашим клиентам.

Вы будете успешны, если реализуете все данные экспертами рекомендации.