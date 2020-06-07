Захарова: США требуют от Германии изменить энергетическую политику

Вашингтон призывает Берлин отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Москвой и переориентироваться на американские энергоносители.

Посол Соединенных Штатов Америки в Германии каждый день угрожает Берлину, требуя от руководства страны изменить свою энергетическую политику, завила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По ее словам, Вашингтон призывает германскую сторону отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Москвой и переориентироваться на американские энергоносители, пишет РИА Новости.

Напомним, что сенаторы США разрабатывают новый законопроект, который включает в себя введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2".