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Вашингтон собирается расширить санкции против "Северного потока - 2"

04.06.2020 17:00
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Вашингтон собирается расширить санкции против "Северного потока - 2"

Сенатор-республиканец Тед Круз считает, что российский газопровод угрожает национальной безопасности США и энергетической независимости Европы и Украины.

Американские сенаторы разрабатывают новый законопроект, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении российского энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, оказавшийся в его распоряжении.

Ожидается, что ограничительные меры Вашингтона будут распространяться на все сферы, связанные со строительством газопровода. Таким образом, под новые американские санкции могут попасть компании, предоставляющие услуги по страхованию, переоборудованию и дооснащению судов, а также владельцы вспомогательных кораблей, участвующих в прокладке труб "Северного потока - 2".

Сенатор-республиканец, один из авторов нового законопроекта Тед Круз считает, что российский трубопровод угрожает национальной безопасности США и энергетической независимости Европы и Украины. В связи с этим, Вашингтон должен помешать завершению строительства данного проекта, пишет "Российская газета".

Справка:

В конце декабря 2019 года американский лидер Дональд Трамп уже ввел ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток - 2".

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