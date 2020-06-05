В Бундестаге готовят ответ на санкции США против СП-2

Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на американский газ в том случае, если Вашингтон продолжит оказывать давление на строительство российского энергетического проекта "Северный поток - 2", пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сенаторы США работают над созданием нового законопроекта, предполагающего введение новых санкций в отношении газопровода. В Белом доме считают, что "Северный поток - 2" несет угрозу национальной безопасности страны, а также энергетической независимости Европы и Украины.