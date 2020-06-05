Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
05 ИЮН, 15:35 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

05 ИЮН, 15:35 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

В Бундестаге готовят ответ на санкции США против СП-2

05.06.2020 15:11
Комментарии
В Бундестаге готовят ответ на санкции США против СП-2

Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на американский газ в том случае, если Вашингтон продолжит оказывать давление на строительство российского энергетического проекта "Северный поток - 2", пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сенаторы США работают над созданием нового законопроекта, предполагающего введение новых санкций в отношении газопровода. В Белом доме считают, что "Северный поток - 2" несет угрозу национальной безопасности страны, а также энергетической независимости Европы и Украины.

Комментировать (без регистрации)
Названа новая дата заседания стран ОПЕК+
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске

«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске
Экономика

Социальные сети: как быть настоящим

Социальные сети: как быть настоящим
Бизнес и психология

Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации

Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации
Экономика

Россия пережила коронавирус. Как COVID-19 повлиял на сбережения, расходы и привычки россиян

Россия пережила коронавирус. Как COVID-19 повлиял на сбережения, расходы и привычки россиян
Общество

«Норникель» Потанина призывают национализировать. На ликвидацию разлива нефти уйдет 6 лет

«Норникель» Потанина призывают национализировать. На ликвидацию разлива нефти уйдет 6 лет
Экономика

Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание

Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности

Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности

Новости дня

14:57 Названа новая дата заседания стран ОПЕК+ Названа новая дата заседания стран ОПЕК+
За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий
За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий
14:01 ТПП: план восстановления экономики потребует на 50% больше средств ТПП: план восстановления экономики потребует на 50% больше средств
12:52 МЧС локализовало разлив топлива под Норильском МЧС локализовало разлив топлива под Норильском
11:58 В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом
10:46 Россияне стали больше тратить Россияне стали больше тратить
09:57 Госдеп США призвал Россию «убраться» с Ближнего Востока Госдеп США призвал Россию «убраться» с Ближнего Востока
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
04 ИЮН, 23:59 Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля

Узнай, страна!

15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
04 ИЮН, 13:35 На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
04 ИЮН, 13:14 В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию
03 ИЮН, 12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
03 ИЮН, 12:08 В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter