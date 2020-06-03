В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19

Клинические испытания проходят в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Их окончание запланировано на конец июля.

ссийские ученые существенно продвинулись в деле с вакциной против коронавируса. Так, в разговоре с «Красной звездой» начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич проинформировал об окончании доклинических испытаний, в рамках которых проходили исследования на обезьянах и хомяках. По его словам, во время исследований удалось доказать безопасность и эффективность препарата против коронавируса.

Также, как сообщает издание, добровольцами в испытаниях вакцины от COVID-19 станут военнослужащие по контракту. Уточняется, что из пятидесяти добровольцев десять медицинских работников, в том числе три врача.

Напомним также, что ранее «Капитал страны» писал о том, что этой осенью в России планируется массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Информация об этом поступила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко, заявившего о разработке нескольких российских препаратов. При этом он отметил, что до того времени, как в России появится полноценная вакцина от коронавируса, всем россиянам нужно соблюдать режим ограничения и гигиенические нормы. Также сообщалось об испытании вакцины на военнослужащих.