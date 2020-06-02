Массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться этой осенью

Минобороны России приступает к тестированию вакцины на людях.

Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России может начаться уже этой осенью. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в настоящее время уже проходит разработка нескольких российских препаратов. Тем не менее, Чернышенко отметил, что до того времени, как в России появится полноценная вакцина от коронавируса, всем жителям страны необходимо соблюдать режим ограничения и гигиенические нормы и быть очень аккуратными, пишет RT.

Напоминаем, что в Министерстве обороны России заявили о начале проведения тестирования вакцины от COVID-19 на добровольцах. Ведомство отобрало 50 военнослужащих для участия в тестах, которые готовы приступить к эксперименту. Тестирование стартует 3 июня.