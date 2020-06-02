Российскую вакцину от COVID-19 будут испытывать на военнослужащих

50 добровольцев уже готовы приступить к тестам.

Министерство обороны России начинает испытания новой российской вакцины от коронавируса. Ведомство уже отобрало 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых есть пять женщин. Они прошли все необходимые обследования и тесты и готовы приступить к испытаниям, которые пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытательная программа начнется 3 июня, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, министр обороны Сергей Шойгу 26 мая докладывал президенту России Владимиру Путину о готовности ведомства приступить к тестированию новой российской вакцины от коронавируса на людях. Министр пообещал главе России представить готовую вакцину к концу июля.