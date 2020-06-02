В Москве на поддержку МСП выделят 288 миллионов рублей

Как сообщается на официальном сайте мэра российской столицы, больше всего одобренных субсидий было выделено для франчайзи.

Кто получил поддержку

Глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин проинформировал, что за все время заявочной компании сумма выделенных субсидий для компаний МСП составила около 288 миллионов рублей при одобренных 174 заявках. Далее соответствующую тенденцию планируется продолжать.

«В связи с высоким спросом на получение финансовой помощи от города планируется запуск нового этапа приема документов по всем востребованным видам поддержки», - цитирует РИА Новости Фурсина.

За минувшую неделю было одобрено порядка сорока заявок от компаний Москвы на сумму 64,3 миллиона рублей. Больше всего одобренных заявок было в отношении франчайзи, пятнадцати компаний, которые ведут свою деятельность по договорам франшизы – у них будет возможность получить 12,7 миллиона рублей.

Благодаря соответствующему виду поддержки можно будет компенсировать затраты компаний, в основе работы которых находятся договора коммерческой концессии и субконцессии, а также по лицензионные и сублицензионные соглашения.

Для кого поддержка

Претендентами на получение субсидий могут стать представители МСП, чьи договоры прошли регистрацию в Роспатенте не раньше, чем за пять лет до того, как была подана заявка. В список возмещаемых расходов внесено несколько пунктов, включая кредитные проценты и расходы на коммуналку. По данному виду поддержки у представителей бизнеса будет возможность получить до одного миллиона рублей.

На данный момент московское правительство было утверждено тринадцать видов субсидий. Первого июня закончился первый этап заявочной кампании по поддержке малого и среднего бизнеса. Заявки рассматривались каждую неделю, начиная с середины апреля.

Ранее «Капитал страны» писал о том, что в Москве заявки бизнеса на получение городских субсидий стали принимать онлайн-формате. Для подачи заявки надо зайти на сайт mbm.mos.ru, выбрать вид запрашиваемой субсидии, далее внимательным образом изучить условия подачи, а затем загрузить необходимый пакет документов.

Также сообщалось о том, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что в планах городского бюджета – субсидирование процентной ставки до шести процентов годовых по ранее взятым кредитам компаний малого и среднего предпринимательства.