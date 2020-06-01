Выйти на митинги готовы более четверти россиян

Граждане готовы выражать протест из-за снижения уровня жизни.

По данным специалистов "Левада-центра", почти 28% россиян заявили, что готовы выйти на митинги. Выражать протест граждане собираются из-за снижения уровня жизни. При этом 68% заявили, что они не собираются присоединяться к протестному движению, если оно начнется. А вот из тех, кто готов участвовать в митингах 40% составляют россияне из группы от 18 до 24 лет, 35% - от 40 до 54 лет. Количество желающих выйти на протестные мероприятия в Москве составило 26%, пишут Открытые медиа.