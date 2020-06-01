День голосования по Конституции будет выходным днем

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что день, на который назначено всеобщее голосование по внесению поправок в Конституцию России будет выходным днем. На вопрос о том, будет ли день голосования выходным днем, заданный журналистами, Песков ответил утвердительно, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин назвал точную дату проведения голосования по поправкам в Конституцию. Мероприятие пройдет 1 июля. Президент призвал граждан России активно принимать участие в голосовании, а ЦИК и Роспотребнадзору поручил обеспечить полную безопасность граждан во время мероприятия.