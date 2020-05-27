В России зафиксировано 8338 новых случаев инфицирования коронавирусом

Количество инфицированных в России достигло 370680 человек.

За сутки медики выявили 8338 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них 2140 зараженных обнаружено в Москве, 793 - в Московской области, 387 - в Санкт-Петербурге, 231 - в Нижегородской области.

По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса, общее количество инфицированных в России составило 370680 человек, 142208 пациентов вылечились от инфекции, 3968 человек скончались.