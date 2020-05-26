В России выявлено 8915 новых случаев инфицирования коронавирусом
26.05.2020 12:32
Комментарии
Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России достиглоо 362342.
За минувшие сутки медики обнаружили 8915 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них 2830 случаев выявлено в Москве, 817 - в Подмосковье, а 363 - в Санкт-Петербурге.
Общее количество инфицированных коронавирусом в России составило 362342 человека, выздоровело 131129 человек, скончалось 3807 человек.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий